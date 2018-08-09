9 серпня - день пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона (IV ст.)

Великомученик і цілитель Пантелеімон - один з найбільш шанованих святих Православної Церкви. Ім'я великомученика призивається при звершенні таїнства Соборування, освячення води і молитві про немічного.

Як при своєму земному житті святий цілитель Пантелеймон присвятив себе піклуванню про стражденних, хворих, жебраків, так не перестає він допомагати і тепер всім, хто звертається до нього з молитвою. Великомученик і цілитель Пантелеімон народився в місті Нікомидії в сім'ї знатного язичника Євсторгія і був названий Пантолеон.

Його мати Еввула була християнкою. Вона хотіла виховати сина в християнській вірі, але померла, коли майбутній великомученик був ще юним отроком.

Батько віддав Пантолеона в початкову язичницьку школу, закінчивши яку юнак почав вчитися лікарському мистецтву у знаменитого в Нікомидії лікаря Єфросина і став відомий імператору Максиміану (284-305), який захотів бачити його при своєму дворі.

Після смерті батька святий Пантелеймон присвятив своє життя стражденним, хворим, убогим і жебракам. Він безкоштовно лікував усіх, хто звертався до нього, зцілюючи їх Іменем Ісуса Христа. Він відвідував в темницях в'язнів, особливо християн, якими були переповнені всі тюрми, і лікував їх від ран. Незабаром чутка про милостивого лікаря поширилася по всьому місту.

Залишивши інших лікарів, жителі стали звертатися тільки до святого Пантелеймона. Із заздрощів лікарі донесли імператору, що святий Пантелеймон лікує християнських в'язнів. Максиміан умовляв святого спростувати донос і принести жертву ідолам, але святий Пантелеймон сповідав себе християнином і на очах імператора зцілив розслабленого іменем Ісуса Христа. Запеклий Максиміан стратив одужаного, який прославив Христа, а святого Пантелеймона віддав на жорстокі муки.

Святі мощі великомученика Пантелеімона часточками розійшлися по всьому християнському світу: чесна глава його знаходиться нині в Руському Афонському монастирі в ім'я великомученика Пантелеімона.

Тропар

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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