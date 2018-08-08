8 серпня - день пам'яті преподобномучениці Параскеви Римської - їй моляться про зцілення хвороб очей

Свята Параскева виліковує хвороби очей і голови. Також святий Параскеві моляться жінки, які бажають мати дітей. Преподобномучениця Параскева Римська була єдиною дочкою батьків-християн, що була дана їм по їх молитви.

З молодих років вона присвятила себе Богові, а після смерті батьків роздала все своє майно убогим, прийняла чернецтво і, наслідуючи святим апостолам, почала проповідувати язичникам про Христа, багатьох звертаючи до християнства. Бачучи успіх її проповіді, іудеї обмовили святу перед імператором Антоніном Пієм.

Він наказав привести до себе святу Параскеву і намагався переконати її зректися Христа. Але ні погрози, ні вмовляння не похитнули віру святої. Тоді її піддали тортурам: наділи на голову розпечений шолом і кинули в мідний котел, наповнений киплячим маслом і смолою.

Однак свята мучениця залишилася неушкодженою. Імператор, бажаючи перевірити, чи гарячий вміст котла, наказав святій Параскеві бризнути на нього з котла. Свята виконала повеління, і смола, що потрапила на обличчя імператору, випалила йому очі. Розкаявшись, Антонін став просити у святої мучениці прощення, і вона зцілила його. Бачучи силу молитви святий, імператор і багато з його слуг прийняли святе Хрещення. Відпущена на свободу, свята Параскева знову вирушила по різних містах з проповіддю християнського вчення.

В іншому місті місцевий правитель на ім'я Тарасій піддав святу численним жорстоким тортурам, а потім наказав відсікти їй голову мечем.

Тропар

Тщание имущи сообразно имени твоему, тезоименитая, равноимянную тебе веру в сожительство избрала еси, Параскево победоносная темже изливаеши исцеления и молишися о душах наших.

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