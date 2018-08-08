8 серпня - день пам'яті преподобного Мойсея Угрина Печерського - береже від плотських спокус

Дотиком до святих мощей преподобного Мойсея і старанною молитвою до нього печерські ченці зцілювалися від плотських спокус. Преподобний Мойсей, за походженням угорець, був братом преподобного Єфрема Новоторжського і мученика Георгія. Разом з ними він поступив на службу до святого благовірного князя Бориса.

Після вбивства в 1015 році на річці Альті святого Бориса, разом з яким загинув і Георгій, святий Мойсей втік і переховувався в Києві у Передслави, сестри князя Ярослава.

У 1018 році, коли польський герцог Болеслав I Хоробрий захопив Київ, святий Мойсей разом з іншими потрапив до Польщі як полонений. Високий і стрункий красень, святий Мойсей звернув на себе увагу однієї багатої польки-вдови, яка загорілася до нього пристрасним бажанням і захотіла зробити його своїм чоловіком, викупивши з полону.

Святий Мойсей рішуче відмовився змінювати полон на рабство у жінки. Його давньою мрією було прийняти ангельський образ. Однак, незважаючи на відмову, полька купила бранця. Вона намагалася всіляко спокусити юнака, але він вважав за краще голодні муки пишним бенкетам.

Тоді полька стала возити святого Мойсея по своїх землях, думаючи, що він спокуситься владою і багатством. Святий Мойсей сказав їй, що не проміняє духовні багатства на тлінні речі цього світу і стане ченцем. Афонський ієромонах, що проїжджав через ті місця, постриг святого Мойсея в чернецтво.

Полька наказала розтягнути святого Мойсея на землі і бити його палицями так, щоб земля налилася кров'ю. Вона домоглася дозволу у Болеслава робити з полоненим все, що завгодно. Безсоромна жінка одного разу веліла силою покласти святого Мойсея з собою на ліжко, цілувала і обіймала його, але і цим нічого не добилася.

Святий Мойсей сказав: "Я зі страху Божого гребую тобою як нечистою". Почувши це, полька веліла давати святому кожен день по сто ударів, а потім оскопити його. Незабаром Болеслав підняв гоніння на всіх ченців в країні. Але його спіткала раптова смерть в 1025 році.

У Польщі піднявся заколот, під час якого була убита і вдова. Оговтавшись від ран, преподобний Мойсей прийшов до Печерського монастиря, носячи на собі мученицькі рани і вінець сповідання як переможець і хоробрий воїн Христовий. Господь дав йому силу проти пристрастей.

Один брат, одержимий нечистою пристрастю, прийшов до преподобного Мойсея й благав його допомогти йому, кажучи: "Даю обітницю зберегти до смерті все, що ти велиш мені". Преподобний Мойсей сказав: "Ніколи в житті ні з однією жінкою слова не говори". Брат обіцяв виконати пораду преподобного. У святого Мойсея була в руці палиця, без якої він не міг ходити від отриманих ран.

Цією палицею він ударив в груди брата, що прийшов до нього і негайно той був позбавлений від спокуси. Преподобний преставився близько 1043-1051 р.р. і був похований в Ближніх печерах.

Тропар

Труды и подвиги со страстьми по чистоте твоей видя, святе, кто не удивится? Глад бо, темницу и раны приемля, не поработился еси сластем ляховицы, но, яко царь, страстьми обладаяй, ныне и тогда воспрославился еси от Всевидящаго человеческая сердца, вот Негоже во искушениих всем пособствовати благодать прием, пособствуй и нам, твою память чтущим, преподобне Моисее.

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