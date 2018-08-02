2 серпня - день пам'яті святого пророка Іллі

Сьогодні Православна Церква святкує пам'ять святого пророка Божого Іллі - покровителя воїнів.

Після смерті царя Соломона, коли царство поділялося на Ізраїль та Іудею, царі Ізраїлю боялися втратити владу, і хотіли відірвати народ від Єрусалимського храму, щоб замінити істинного Бога язичницькими богами.

Пророк Ілля вийшов на служіння Богу під час крайнього розбещення ізраїльтян. Він передрік царю Ахаву, у покарання за культ достатку дні без дощу і роси на землі. Посуха могла припинитися тільки по молитві самого пророка.

Народ страждав від нестерпної сонячної спеки і голоду. Сам пророк за велінням Господа пішов у потаємне місце в потоку Хораф, де ворони приносили йому їжу. Через рік потік Хораф висох і Ілля вирушив за межі Ізраїлю до бідної вдови, яка була приречена з дітьми на голодну смерть. Щоб нагодувати пророка, Сарептська вдова віддала йому свій останній шматок хліба.

Пророк Ілля зробив два дива: запаси хліба і масла в будинку вдови зробилися невичерпними, а її померлий син воскрес. Після трьох з половиною років посухи пророк Ілля, на подив царя Ахава, який шукав його весь цей час, прийшов у палац і наказав зібрати весь ізраїльський народ і служителів Ваала на горі.

Пророк Ілля запропонував принести Господу дві жертви: одну від себе, а іншу від пророків Ваала. Першими приступили до жертвопринесення пророки Ваала: вони волали до ідола з ранку до вечора, але марно - небо мовчало. Коли підійшов час вечірнього жертвопринесення, пророк Ілля спорудив жертовник Господній з 12 каменів за числом колін Ізраїлевих, оточив його ровом, поклав жертву на дрова і, знаменуючи таємницю Пресвятої Трійці, наказав тричі лити на жертовник воду, принесену до нього чотирма водоносами.

Коли потекла вода навколо жертівника, звідусіль оточивши його, святий пророк промовив: "Господи, Боже Авраама, Ісака та Якова! Почуй мене, Господи, почуй мене нині у вогні! Так пізнають всі ці люди, що Ти Єдиний Бог Ізраїля і що я раб Твій і зробив все по слову Твоєму". Народ, побачив, що вогонь Господній спалив не тільки жертву, а й дрова, каміння і навіть рови, наповнені водою, розкаявся і сказав: "Воістину Господь є Бог". Тоді пророк Ілля наказав схопити всіх служителів Ваала, вбив їх і кинув у річку, очистивши землю від скверни нечестивого культу. Після чого по молитві пророка пішов сильний дощ.

Цар Ахав усвідомив свою помилку і оплакав гріхи, але його дружина, дізнавшись про те, що сталося, почала добиватися смерті пророка. Ілії довелося знову залишити Ізраїль. Святий Ілля перебував у пості і молитві та 40 днів і ночей ішов до гори Хорив. На священній горі Господь явився пророку у віянні тихого вітру. При цьому Бог відкрив Своєму пророкові, що Він зберіг в Ізраїлі сім тисяч людей, які не вклонилися Ваалові, і наказав Іллі призначити на ізраїльське царство гідного чоловіка і'мям Ііуя, а юнака Єлисея помазати в пророка - наступника собі.

Пророче служіння святого Іллі тривало ще кілька років, після чого Господь забрав його на Небо у вогненній колісниці. Пророк Єлисей, бачачи вогняне вознесіння Іллі, вигукнув: "Батьку мій, колісниця Ізраїля і кіннота його!" Переказ свідчить, що з колісниці Ілля скинув верхній одяг - накидку (плащ), своєму учню і послідовнику пророка Єлисея, який разом з нею прийняв дар пророцтва.

За переказами Святої Церкви, пророк Ілля буде Предтечею Страшного Другого Пришестя Христа на землю і, взявши під час проповіді тілесну смерть, вже не тільки як пророк, але і як мученик, удостоїться в лику святих ще більшої чести й слави від Бога.

Перша церква, побудована в Києві, була в ім'я пророка Іллі. Раніше в цей день відбувалися молебні в полі і в церквах і каплицях, присвячених Іллі-пророку; люди постили всю попередню тиждень; обкурювали будинок і споруди ладаном. З Іл'їна дня, за народними прикметами, починалася негода, і люди припиняли купатися. Іл'їн день вважався календарним кордоном сезонів, коли в природі з'являлися перші ознаки осені і змінювалася поведінка звірів і птахів.

Тропар

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитающим его точит исцеления.

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