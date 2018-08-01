1 серпня - пам'ять святого благовірного князя Романа Рязанського

Святому моляться з проханнями про зміцнення віри та дарування сил для благочестивого життя, про захист від доносів і наклепів.

Князь Роман (син князя Олега Інгваревича) народився незадовго до навали татар на Русь, у 1237 році. Він був з роду князів, які під час татарського ярма прославилися як захисники християнської віри й Батьківщини. Обидва його діда загинули в битві з Батиєм.

Вихований у любові до святої віри, князь усіма силами дбав про розорених і пригноблених підданих, захищав їх від насильств і грабежів ханських баскаків (збирачів податей), защо ті зненавиділи святого і обмовили його перед татарським ханом Менгу-Тимуром.

Роман Олегович був викликаний в Орду, де хан Менгу-Тимур оголосив, що він повинен вибрати одне з двох: або мученицьку смерть або татарську віру.

Благовірний князь відповідав, що християнин не може змінити істинну віру на хибну. За свою твердість у сповіданні віри він був підданий жорстоким катуванням, а потім обезголовлений.

Це сталося в 1270 році. Шанування князя-мученика почалося відразу ж по його смерті. Літопис говорить про святого: "Купи собі страстю Царство Небесне і вінець прийняв від руки Господньої з родичем своїм великим князем Чернігівським Михайлом Всеволодовичем, постраждали во Христі за Православну християнську віру".

Святому моляться з проханнями про зміцнення віри та дарування сил для благочестивого життя, про захист від доносів і наклепів.

Тропар

Мученьми странноужасными и доблестию терпения всех преудивил еси, княже Романе: честных бо членов твоих по составом резание и всего телесе твоего раздробление претерпел еси за веру Христову. Темже и возшел еси к Престолу Царя Христа Бога и явился еси новый предстатель Церкве Рязанския. Молися убо ко Господу, да мир и благоденствие дарует граду нашему, и испроси у Него милость и спасение чтущим священную память твою, многострадальне.

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