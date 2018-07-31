31 липня Церква святкує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського

Сьогодні Церква згадує одного з найбільш відомих подвижників Києво-Печерських - преподобного Іоанна Багатостраждального. Життя святого було сповнене численними подвигами і чудесами.

Преподобний ще з юних років страждав від тілесної похоті, і ніщо не могло допомогти йому позбавитися від неї. Для боротьби з нею святий Іоанн пішов у Києво-Печерський монастир, у печеру, де у свій час подвизався преподобний Антоній, де старанно молився Господу і просив допомоги святого.

Через добу він почув голос: «Іоанн! Тобі потрібно піти в затвор тут, щоб побороти свою пристрасть, і Господь допоможе тобі молитвами своїх преподобних». З тих пір святий оселився в печері і тільки через 30 років наполегливої боротьби із собою він переміг плотську пристрасть.

Ця боротьба виявилася напруженою і дуже важкою, з безліччю спокус і підступів диявола. Не раз впавши в спокуси він хотів покинути печеру, але завжди він відкидав сумнів і з часом зважився на ще більший подвиг. Преподобний на час Великого посту закопав себе в землю до плечей. У такому положенні святий продовжував боротьбу зі своєю плоттю.

А тим часом ворог роду людського всіляко намагався перешкодити подвижникові. Він навів страх на святого Іоанна: страшний змій заповз у печеру святого і намагався його поглинути. Це тривало кілька днів. У ніч свята Воскресіння Христового змій захопив голову преподобного у свою пащу. Тоді подвижник почав молитися Богу, щоб Господь визволив його від нападів ворога.

Блиснула блискавка і змій зник. Печера наповнилася світлом і він почув голос Господа, який підтримав святого і дав благословення продовжувати подвиг заради спасіння душі. Помер преподобний близько 1160 року, отримавши благодать у боротьбі зі своєю тілесною пристрастю. Нині мощі цього святого подвижника знаходяться в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Тропар

Терпения столп воистину непоколебимый и забрало от вражиих стреляний необоримо, равноангельне и многострадальне отче наш Иоанне, имуще тя, мы, недостойнии, молимся, припадающе к честным твоим мощем тепле: избави нас душетленных страстей плотских и спаси твоими молитвами.

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