29 липня - день пам'яті святої мучениці Іулії

Свята мучениця Іулія народилася в Карфагені в християнській сім'ї. Коли перси взяли Карфаген (близько 625 р.) і безліч жителів відвели в полон, то разом з ними була взята й дівчинка, блаженна Іулія, дочка однієї відомої людини Аналсона.

Вона була відвезена в палестинську Сирію і продана в рабство купцеві, нечестивому язичнику.

Дівчинка міцно трималася святої віри в Христа і часто молилася й постила. Ставши дівицею, вона берегла себе в чистоті, жила в строгій стриманості й вірно служила своєму панові. Ніякі вмовляння господаря-язичника не могли схилити її до ідолопоклонства.

Одного разу господар відправився з товаром у Галію й взяв із собою Іулію. Коли по дорозі корабель пристав до острова Корсика, господар вирішив взяти участь у язичницькому святі, а Іулія залишилася на кораблі.

Корсиканці напоїли купця і його супутників вином і, коли ті заснули, привели з корабля Іулію.

Свята Іулія не побоялася зізнатися, що вона християнка, за що язичники розіп'яли її на хресті.

Про кончину святої мучениці Ангел Господній повідомив ченцям монастиря, що знаходився на сусідньому острові.

Монахи взяли тіло святої і поховали в храмі своєї обителі. Близько 763 року мощі святої мучениці Іуліі були перенесені в жіночий монастир міста Бресчії.

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