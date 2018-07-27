27 липня православні віруючі вшановують пам'ять преподобного Никодима Святогорця

Преподобний Никодим Святогорець, у хрещенні Миколай, народився в 1748 році на грецькому острові Наксосі. У віці 26 років він прийшов на Святу Гору Афон і там, у монастирі Діонісіат, прийняв постриг з ім'ям Никодим.

Спочатку інок Никодим ніс послух читця та письмоводителя. Через 2 роки після його приходу в монастир на Афон прибув митрополит Коринфський Макарій, який доручив молодому ченцю підготовку до видання рукопису "Добротолюбіє", знайденої ним в 1777 році в Ватопедському монастирі.

Робота над цією книгою стала початком багаторічних літературних праць Никодима Святогорця. Незабаром молодий чернець перейшов в Пантократорський скит, на послух до старця Арсенія Пелопонесс, під керівництвом якого ревно вивчав Святе Письмо і твори святих отців.

У 1783 році преподобний Никодим прийняв схиму і шість років перебував у повній безмовності. Коли на Афон знову прибув митрополит Коринфський Макарій, він поклав на преподобного Никодима новий послух - редагування творінь преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобний Никодим залишив подвиг безмовності і знову зайнявся літературною роботою. З того часу до самої своєї смерті він продовжував ревно трудитися на цій ниві.

Літературні праці старця Никодима різноманітні. Ним написані передмова до "Добротолюбія" і короткі житія подвижників. Великі заслуги святого у виданні богослужбових книг. Він опублікував витягнуті з афонських рукописних зібрань 62 канони Пресвятої Богородиці під назвою "Вінець Приснодіви", підготував видання нової редакції книги "Підаліон", що містить правила святих апостолів, святих Вселенських та Помісних Соборів і святих отців. Преподобний Никодим відомий також як творець і тлумач священних піснеспівів.

Незадовго до своєї кончини преподобний Никодим, стомлений книжковими працями і аскетичними подвигами, перейшов на проживання до ієромонахів іконописців Стефану і Неофіту Скуртеям (Куцовлахам). Він вмовив їх зайнятися виданням своїх праць, чого не міг вже зробити сам через хворобу.

Тут, у Скуртеїв, 1 липня 1809 преподобний Никодим мирно відійшов до Господа. За свідченням сучасників, преподобний Никодим був простий, незлобивий і відрізнявся глибокою зосередженістю. Він володів чудовою пам'яттю: Святе Письмо знав напам'ять, пам'ятаючи навіть глави, вірші і сторінки, міг на пам'ять цитувати дуже багато чого з творів святих отців.

Тропар

Мудрости благодатию, отче, украшенный, труба богогласная показался еси Духа и добродетелей наставник, Никодиме Богоглаголивый, всем бо подаеши спасительная учения, жития чистаго показуя сияние богатством Божественных твоих словес, имиже, яко свет, мирови возсиял еси.

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