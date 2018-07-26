26 липня - пам'ять святителя Іуліана, єпископа Кеноманійського

Святитель належить до числа найдавніших християнських подвижників, він жив і проповідував у І ст.

На єпископське служіння він був поставлений самим святим апостолом Петром і ним же посланий проповідувати Євангеліє в землях Галлії.

Святитель Іуліан прибув до земель Кеноманіі (район річки По на півночі нинішньої Італії) і оселився в хатині неподалік від одного з міст тієї області. Його проповідь дивувала місцевих ідолопоклонників, а чудеса, які він творив, приваблювали до нього дуже багато людей.

Святий молитвою зцілював усіх, хто приходив до нього з вірою, і завжди надавав допомогу тим, хто її потребував. Часто до нього приходили люди з проханням помолитися за їхніх померлих дітей.

Святий Юліан, глибоко співчуваючи батькам, вимолював у Бога повернення їх дітей до життя і завжди молитовно заступався за них. Одного разу, коли в тих землях почалася посуха, єпископ помолившись Богу, вдарив жезлом по землі і з того місця почало бити джерело, яке врятувало від спраги багатьох людей.

Чутки про чудеса проповідника віри Христової незабаром дійшли до правителя тієї області. Він вирішив прийняти хрещення і почав допомагати святителю поширювати Християнство.

Правитель навіть пожертвував свій будинок, для того, щоб влаштувати в ньому храм для служіння Богу. Святий єпископ Юліан довго залишався на своєму престолі, приводячи людей до спасіння.

Святитель помер у глибокій старості. До кінця днів своїх він благовістив про Христа і приводив Кеноманійскій народ до світла Христового Євангелія.

Тропар

Правило веры и образ кротости воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Иулиане, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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