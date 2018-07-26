26 липня Православна Церква вшановує пам'ять архангела Гавриїла

Архангел Гавриїл, так, як і архангел Михаїл, вважається архістратигом небесного воїнства, і є одним із вищих в ангельській ієрархії.

Сьогодні Церква згадує великого благовісника - архангела Гавриїла. Ім'я цього святого ангела в буквальному перекладі означає «Всевишній - сила моя».

У православній традиції він шанується віруючими, як той, хто відкриває людям Божественні знання і приносить добрі звістки. У біблійній історії ми бачимо причини появи такого вшанування.

Ще в Старому Завіті архангел відкривав пророку Даниїлу таємниці майбутнього (Дан. 8, 16). Він з'явився в храмі праведному Захарії, батьку Іоанна Хрестителя, з доброю новиною, що в нього з'явитися син, який буде великим перед лицем Бога (Лк. 1, 13-17).

Та все ж найбільшою заслугою архангела, є те, що він приніс Діві Марії звістку про швидке народження від Неї Спасителя роду людського - Господа Іісуса Христа.

Церковне передання зберегло ще не одну історію про архангела Гавриїла, його чудеса й допомогу людям. На іконах, за традицією, у руках ангела малюється лілія, розквітла гілка або запалений ліхтар, як символ тієї доброї новини яку він приносить.

Тропар

Небесных воинств архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.

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