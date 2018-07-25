25 липня - день пам'яті ікони Божої Матері "Троєручиця"

Шанування ікони Божої Матері «Троєручиця» почалося в VIII столітті, за часів іконоборницької єресі, коли ікони знищувалися за указом імперської влади, а православних, які їх зберігали, жорстоко карали.

Лише в мусульманських містах, таких, як Дамаск, християн не обмежували в шануванні святих ікон. Багато для захисту шанування святих образів зробив перший міністр халіфа міста Дамаск – ревний християнин, богослов і гімнограф - преподобний Іоанн Дамаскін. Він написав безліч листів, в яких на основі Святого Письма і святоотецьких творів доводив правильність іконопочитання. Така діяльність Іоанна не подобалась візантійському імператору і він, для того, щоб позбавити православних такого заступника, вирішив підставити святого.

За указом імператора писарі підробили почерк преподобного і написали лист, в якому перший міністр поставав зрадником. Лист передали в руки халіфу і той впав у лють. Забувши про багаторічну віддану службу свого міністра, він повелів відрубати йому праву руку, і повісити її у всіх на виду на базарній площі.

Ввечері Іоанн попросив дозволу халіфа забрати відрубану руку. Володар Дамаска дав свою згоду. Повернувшись додому, святий приклав відсічену руку до рани і почав молитися. Святий просив у Матері Божої зцілення руки і дав обітницю писати цією рукою труди на славу церкви і Владичиці Богородиці.

Забувшись у молитві він заснув. Уві сні йому явилася Матір Божа і зцілила руку. У пам'ять і подяку про таку милість Владичиці Богородиці святий прикріпив до нижньої частини ікони зображення кисті правої руки, відлите зі срібла.

З тих пір на всіх списках цієї ікони малюється така рука, яка і дала образу назву «Троєручиця». Незабаром після цих чудесних подій Іоанн пішов у монастир, в обитель святого Сави Освяченого, і прийняв чернечий постриг.

Ікону, преподобний взяв у монастир разом із собою. Вона перебувала в обителі святого Сави Освяченого до ХIII століття. Потім її з благословенням передали в дар святому Саві, архієпископу Сербському. У Сербії чудотворний образ Богородиці зберігався до турецької навали, а нині перебуває на святій горі Афонській у монастирі Хиландар.

Тропар

Днесь всемирная радость возсия нам велия: даровася святей Горе Афонстей цельбоносная Твоя, Владычице Богородице, икона, со изображением тричисленно и нераздельно пречистых рук Твоих в прославление Святыя Троицы, созываеши бо верных и молящихся Тебе о сем познати, яко двема Сына и Господа держиши, третию же яви на прибежище и покров чтущим Тя, от всяких напастей и бед избавляти, да вси, притекающии к Тебе, верою приемлют неоскудно от всех зол свобождение, от врагов защищение, сего ради и мы вкупе со Афоном вопием: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

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