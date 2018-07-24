24 липня Православна Церква згадує страждання святого мученика Кіндея

На березі Середземного моря в містечку Сіди (недалеко від сучасної Анталії, Туреччина) жив священик на ім'я Кіндей.

У кінці III століття римським імператором Діоклетіаном було розпочато гоніння на християн.

Кіндея затримали і засудили до спалення. Переказ свідчить, що на місце страти його вели в металевому взутті з цвяхами.

Дорогою вартовим, які супроводжували його, зустрівся дроворуб. Вирішено було забрати дрова, але Кіндей сплатив тридцять монет за хмиз і сам поніс його.

Коли він був прив'язаний, а полум'я палахкотіло біля його ніг, почалася буря, хлинула злива і загасила вогонь. Кіндей мирно віддав свою душу Господу.

Язичницький жрець і його дружина, які бачили чудо, увірували в Христа і поховали останки мученика.

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