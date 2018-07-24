24 липня - день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги

Свята рівноапостольна княгиня Ольга, в хрещенні Олена, народилася в Псковській землі.

У 903 році вона стала дружиною Київського князя Ігоря. Після вбивства Ігоря повсталим плем'ям древлян в 945 році, Ольга бере на себе керівництво державою при трирічному синові Святославові.

Княгиня Ольга увійшла в історію як творець державного та культурного життя в Київській Русі.

У 954 році свята Ольга відвідала Царгород, де її з пошаною прийняв імператор Костянтин VII Багрянородний. Вона була вражена величчю й красою храмів стародавнього Константинополя. Незабаром вона прийняла таїнство хрещення, яке над нею звершив патріарх Феофілакт, а хресним був сам імператор.

Після повернення на Русь Ольга починає будувати перші храми. Свята рівноапостольна княгиня Ольга преставилася в 969 році. З часом її останки були перенесені святим рівноапостольним князем Володимиром у Десятинну церкву в Києві.

У саркофазі, в якому перебували мощі святої княгині Ольги було віконце. Коли хтось приходив до гробниці з вірою - воно само собою відкривалось і було видно тіло блаженної княгині, яке світилося подібно до сонця. Багато людей отримували зцілення від різних хвороб.

Мощі були приховані під спудом, тобто, під руїнами храму після навали татар на Київ в 1240 році.

Згідно з переказами, вони були знову відкриті святителем Петром Могилою в XVII столітті, але вже до XVIII століття були остаточно втрачені. Княгиню Ольгу шанують як покровительку вдів, а також новонавернених у вірі.

Тропар

Крилами богоразумия вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимыя твари, взыскавши Бога и Творца всяческих, и, Того обретши, паки рождение Крещением прияла еси, древа животнаго наслаждающися, нетленна во веки пребываеши, Ольго приснославная.

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