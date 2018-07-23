23 липня православні вшановують образ Пресвятої Богородиці "Коневської"

Образ Коневської Божої Матері прославився багатьма чудесами. Коли святий Арсеній прибув на острів Коневец з іконою, біси, прийняли вигляд воронів і полетіли геть.

Недалеко від західного берега Ладозького озера лежить невеликий острів, який називають Коневец. Назву свою він отримав від величезного валуна, у формі кінського черепа, якому поклонялися стародавні фінські племена.

1393 року на острові був закладений монастир преподобним Арсенієм, який прийшов у ті землі, щоб звернути карелів-язичників у християнство. Основною святинею обителі була ікона Пресвятої Богородиці, яку Арсеній отримав у дар на святій горі Афон.

На іконі Спаситель зображений граючим з пташеням голуба, що є символом духовної чистоти. Образ прославився багатьма чудесами. Люди моляться Коневській Божій Матері про зцілення при сліпоті, хворобах очей, а також при паралічі і розслабленні.

Тропар

Возсия нам, яко солнце светозарное от востока в велелепии, Твоя, Владычице, икона, озаряющи чудес сиянием преславно всех, выну приходящих к ней с верою и любовию и молящихся усердно Твоему, еже о Сыне Твоем и Бозе, величию. Слава Богу, Арсением сию давшему нам, слава возвратившему от Новаграда, слава действующему тою всем исцеления.

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