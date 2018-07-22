22 липня - Кіпрської і Колоцької ікон Божої Матері

00:07, 22 липня 2018
Свята
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Явлення Кіпрського чудотворного образу Божої Матері відносять до 392-го року. Це сталося на острові Кіпр, саме на тому місці, де був похований праведний Лазар. Звідси й назва ікони - Кіпрська. На ній Богородиця зображена на троні з немовлям, а з боків два ангели з гілками в руках.

На місці знаходження образу був влаштований монастир Ставруні, де й залишилася святиня. Кіпрська ікона перебувала на брамі спеціально побудованого для неї храму.

Одного разу аравієць, проїжджаючи повз церкву, пустив стрілу в цей образ. Вона потрапила в коліно Богородиці. З рани потекла кров. А переляканий аравієць незабаром помер.

З Кіпрської ікони існує кілька списків, які теж прославилися чудесами.

Явлення Колоцької ікони Божої Матері сталося в 1413-му році, неподалік від міста Можайська на березі ріки Колоч. Її знайшов один із місцевих селян.

На місці явлення ікони була збудована церква на честь Богородиці, в якій поставили святий образ. Згодом там виник монастир, що називається Колоцьким або Можайським.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.

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