22 липня - Кіпрської і Колоцької ікон Божої Матері

Церква вшановує багато різних образів Пресвятої Богородиці. Два з них - Кіпрський та Колоцький згадуються сьогодні.

Явлення Кіпрського чудотворного образу Божої Матері відносять до 392-го року. Це сталося на острові Кіпр, саме на тому місці, де був похований праведний Лазар. Звідси й назва ікони - Кіпрська. На ній Богородиця зображена на троні з немовлям, а з боків два ангели з гілками в руках.

На місці знаходження образу був влаштований монастир Ставруні, де й залишилася святиня. Кіпрська ікона перебувала на брамі спеціально побудованого для неї храму.

Одного разу аравієць, проїжджаючи повз церкву, пустив стрілу в цей образ. Вона потрапила в коліно Богородиці. З рани потекла кров. А переляканий аравієць незабаром помер.

З Кіпрської ікони існує кілька списків, які теж прославилися чудесами.

Явлення Колоцької ікони Божої Матері сталося в 1413-му році, неподалік від міста Можайська на березі ріки Колоч. Її знайшов один із місцевих селян.

На місці явлення ікони була збудована церква на честь Богородиці, в якій поставили святий образ. Згодом там виник монастир, що називається Колоцьким або Можайським.

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