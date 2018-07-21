21 липня - пам'ять святого великомученика Прокопія Кесарійського (Палестинського), IV століття

Великомученику Прокопу моляться для успіху в подорожі, про благополуччя в дорозі.

У кінці ІІІ століття в Єрусалимі проживала сім'я знатного римського християнина на ім'я Христофор. Його дружина Феодосія була язичницею.

Після смерті побожного чоловіка вона прищепила віру в богів їх синові, якого звали Неаній. Юнак отримав прекрасну освіту і скоро був представлений до двору самого імператора Діоклетіана. Перед молодою людиною відкривалися великі перспективи.

До 303 року, коли було створено відкрите гоніння на християн, Неаній був посланий проконсулом в Олександрію з повелінням нещадно переслідувати Церкву Божу.

По дорозі в Єгипет, Неанію було явління Господа Іісуса Христа, Який спитав юнака: «І ти йдеш на Мене, Неаній?». Юний проконсул зміг лише відповісти: «Хто Ти, Господи?». Господь сказав: "Я - розп'ятий Син Божий". Після усього, що сталося з ним, Неаній перетворився з гонителя в ревного послідовника Христа.

Мати, не стерпівши подібних змін до сина, вважаючи його порушником віри батьків, сама звернулася із скаргою до імператора. Після численних допитів і тортур, Неаній був відправлений у Кесарію Палестинську, де прийняв хрещення з ім'ям Прокопій від Самого Господа, який прийшов до нього у в'язницю.

Мученик Прокопій був усічений мечем у 303 році. Бачачи його стійкість і страждання за Христа, були страчені також його мати Феодосія, багато хто з колишніх вартових святого, а також дванадцять жінок-християнок.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Прокопий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имели бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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