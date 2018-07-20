20 липня - святкування на честь Влахернської ікони Божої Матері

Влахернська ікона Божої Матері знайдена в Єрусалимі імператрицею Євдокією в часи святителя Ювеналія, Патріарха Єрусалимського, і преподобного Євфимія Великого.

Свята ікона була надіслана в Константинополь, де імператриця Пульхерія поставила її у Влахернській церкві, де зберігалася чесна Риза Богородиці. Цю святу ікону називають ще Одигітрією, тобто Путеводительницею.

Саме з цією іконою Патріарх Сергій обходив у 626 році стіни Константинополя з молебнями при облозі столиці варварами. У пам'ять цієї та інших перемог, здобутих завдяки заступництву Пресвятої Діви, було встановлено щорічно в суботу п'ятої седмиці Великого посту здійснювати свято Похвали Пресвятої Богородиці (Субота акафісна). Спочатку святкування відбувалося лише у Влахернському храмі в Константинополі.

У IХ столітті свято було внесено до статуту монастиря преподобного Савви Освяченого і в Студійський статут, а потім включене в Постову Тріодь і стало загальним для всієї Православної Церкви.

Після падіння Константинополя в 145З році, Влахернська ікона була перенесена на Афон, а в 1654 році надіслана афонськими ченцями до Москви, у дар цареві Олексію Михайловичу.

Святкування Влахернської іконі здійснюється 20 липня, а також 15 липня (у свято Ризоположення) і в суботу акафісту - на п'ятій седмиці Великого посту.

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