19 липня - день пам'яті преподобного Сисоя Великого

Сисой Великий - християнський святий, чернець-самітник, послідовник Антонія Великого.

За походженням Сисой був коптом, жив у Єгипетській пустелі в печері в котрій до нього проживав преподобний Антоній.

Згідно з житієм, Сисой навчав смиренню та надії на милосердя Боже. Так на запитання чи достатньо року на покаяння для впавшого в гріх ченця Сисой відповів - «Я вірю в милосердя Чоловіколюбця Бога, і якщо людина покається усією душою, то Бог прийме її покаяння протягом трьох днів».

Житіє святого повідомляє про чудотворіння Сисоя, у тому числі про воскресіння ним померлого.

Помер авва Сисой у 429 році в оточенні своїх учнів.

Тропар

Плотския страсти умертвив воздержанием, миру распялся еси и, в пустыни живый, всех похотей отсечением Ангел земный и Небесный человек показался еси, сего ради тя, яко наставника иноком, поем, Сисое отче наш, и просим: моли Христа Бога, да спасет души наша.

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