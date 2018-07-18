18 липня Православна Церква відзначає день обретіння чесних мощей преподобного Сергія Радонезького - великого чудотворця, засновника Троїце-Сергієвої лаври.

У 1392 році світла душа цього праведника вознеслася до Бога. Уже на початку наступного століття, у 1422 році, під час будівництва собору монастиря на честь Живоначальної Трійці, були відкриті нетлінні мощі преподобного.

Свідки бачили, що не тільки тіло, а й одяг святого не були пошкоджені тлінням, хоча довкола гроба була вода. У присутності сина Дмитра Донського, князя Юрія Дмитровича, мощі преподобного Сергія Радонезького були підняті із землі й тимчасово поставлені в дерев'яній Троїцькій церкві, а в 1426 році були перенесені в кам'яний Троїцький собор, де перебувають і донині.

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