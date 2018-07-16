16 липня - день пам'яті преподобних Анатолія та Анатолія Затворника Печерських

Перший відомий за назвою монастир Давньої Русі - Києво-Печерська лавра. Сотні подвижників благочестя своїм праведним життям прославили цю обитель.

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять двох монахів, які жили в цьому монастирі близько 12-го - 13-го століть.

Це преподобний Анатолій, мощі якого спочивають у Ближніх печерах лаври. І другий святий з таким самим іменем - Анатолій Затворник. Його нетлінні мощі знаходяться в Дальніх печерах обителі.

Свідчень про життя та подвиги цих святих майже не збереглося. Їх день пам'яті приурочений до дня вшанування святителя Анатолія, патріарха Константинопольського.

Тропар

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши, Анатолие и Анатолие Затворниче, яко стяжавшии дерзновение ко Господу равноангельным своим житием, егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша, молим вас прилежно: испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.

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