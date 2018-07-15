15 липня - день святкування Охтирської ікони Божої Матері

Охтирський образ Божої Матері був явлений у 18-му столітті.

Його знайшов священик Покровської церкви містечка Охтирка, що на Сумщині, - Василь Данилів.

Перевіряючи нову косу, він вийшов на город біля церкви. Не встигнувши підняти косу, він побачив осліплююче світло, що виходило від ікони Божої Матері, що лежала в траві.

Три роки образ стояв вдома у священика, а потім Богородиця з'явилася отцю Василю уві сні і наказала помити ікону, зняти з неї пил.

У другому сні вона звеліла не виливати воду після миття, а зцілювати нею людей. Від тих пір від ікони відбуваються зцілення.

У 1751-му році Священний Синод постановив вважати новоявлену Охтирську ікону чудотворною. Нині у Свято-Покровському храмі міста Охтирка зберігається копія цього образу.

Тропар

Преблагословенная Дево, Богородительнице Чистая, у Креста Сына Твоего и Бога нашего предстоящи, скорбь велию претерпела еси и благодать от Него прияла еси сущия в скорбех утешати. Темже на пречистый образ Твой благоговейно взирающе и изображенную Тя на нем пред Крестом Спаса нашего видяще, умиленно к Тебе вопием: Заступнице усердная, благая и милостивая! Ускори избавити ны от всякия скорби, нужды и болезни и спаси души наша, да Тя со благодарением славим во веки.

Глас