14 липня - день пам'яті безсрібників Косми і Даміана
00:07, 14 липня 2018Свята
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Святі мученики, чудотворці і безсрібники Косма і Даміан були рідними братами.
Виховані батьками-християнами в благочесті, вони вели суворе, цнотливе життя і були удостоєні дару зцілення хвороб.
Завдяки своїм безкорисливим ставленням до людей брати багатьох звернули до Христа. У 284 році святих викликали в Рим до імператора Аврелія Карина.
Він зажадав, щоб брати відреклися від своєї віри, але святі рішуче відмовилися.
Після того як вони вилікували імператора, Карин покаявся і сам став сповідувати Христа.
Косму та Даміана відпустили на свободу, але незабаром їх вбив колишній вчитель, заздривший славі праведників.
Тропар
Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.
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