14 липня - день пам'яті безсрібників Косми і Даміана

Святі мученики, чудотворці і безсрібники Косма і Даміан були рідними братами.

Виховані батьками-християнами в благочесті, вони вели суворе, цнотливе життя і були удостоєні дару зцілення хвороб.

Завдяки своїм безкорисливим ставленням до людей брати багатьох звернули до Христа. У 284 році святих викликали в Рим до імператора Аврелія Карина.

Він зажадав, щоб брати відреклися від своєї віри, але святі рішуче відмовилися.

Після того як вони вилікували імператора, Карин покаявся і сам став сповідувати Христа.

Косму та Даміана відпустили на свободу, але незабаром їх вбив колишній вчитель, заздривший славі праведників.

Тропар

Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Глас