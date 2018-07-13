13 липня православні віруючі святкують Собор дванадцяти апостолів

Собор святих славних і всехвальних 12-ти Апостолів Христових (Петра, Андрія Первозванного, Якова Заведеєва, Іоанна Богослова, Филиппа, Варфоломія, Фому, Матфея, Якова Алфеєва, Юду, брата Господнього, Симона Зилота, Матфія) є давнім святом.

Свята Церква, вшановуючи кожного з 12-ти апостолів у різні пори року, з давніх часів встановила загальне святкування їм на наступний день після пам'яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла.

Святий благовірний цар Костянтин Великий збудував у Царгороді храм в ім'я святих Дванадцяти апостолів.

Вказівки на звершення цього святкування зустрічаються в IV столітті.

Тропар

Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

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