Сьогодні день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла

Сьогодні, 12 липня, Православна Церква святкує день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра та Павла.

У цей день, згадуючи та аналізуючи велику місію святих апостолів, які внесли неоціненний внесок у становлення та розвиток церковного життя, християни не лише урочисто духовно відзначають свято, але й завершують Апостольський піст, або Петрівку, який передує цьому дню.

Святкувати день святих апостолів означає для кожного християнина поклик до великої апостольської місії проголошення Слова Божого у власному житті. Це не означає, що ми маємо залишити богослужіння у храмі, відкинути усі свої справи, професійну діяльність та йти проповідувати Євангеліє по квартирах чи у громадському транспорті.

Проголошувати Слово Боже у власному житті – це не лише усно проповідувати, а, перш за все, жити віруючій людині за Словом Божим.

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