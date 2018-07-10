10 липня - день пам'яті праведної Іоанни мироносиці (І століття)
00:14, 10 липня 2018Свята
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Ім'я праведної Іоанни стоїть в одній ланці з іменами Марії Магдалини, Марії Клеопової, Саломії, Марфи та Марії - святих жінок-мироносиць.
Праведна Іоанна, дружина Хузи, домоправителя царя Ірода, була однією з тих жінок, які слідували за Господом Іісусом під час Його проповіді, і служили Йому.
Після хресної смерті Спасителя разом з іншими жінками вона приходила до Гробу, щоб помазати миром Тіло Христа, і чула від Ангелів радісну звістку про Його Воскресіння.
Жінок-мироносиць за їхню віру, любов і вірність Христу Церква прославила в лику святих.
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