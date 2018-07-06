6 липня православні християни моляться перед Володимирською іконою Божої Матері

Володимирська ікона Божої Матері написана Євангелістом Лукою на дошці від столу, за яким їв Спаситель з Пречистою Матір'ю і праведним Йосипом. Божа Мати, побачивши цей образ, промовила: "Віднині ублажать Мене всі роди. Благодать Народженого від Мене і Моя з цією іконою нехай буде".

У 1131 році ікону була надіслана на Русь з Константинополя святому князеві Мстиславові і була поставлена в Дівочому монастирі Вишгорода - міста святої рівноапостольної великої княгині Ольги.

Святий Андрій Боголюбський у 1155 році приніс ікону у Володимир і помістив у спорудженому ним знаменитому Успенському соборі. З того часу ікона отримала назву "Володимирська". Так, благословенням Божої Матері, укріпились духовні узи Візантії та Русі.

Провославний календар.