5 липня Православна Церква молитовно вшановує пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Священномученик Євсевій, єпископ Самосатський був твердим і послідовним виконавцем рішень I Вселенського Собору, де був затверджений Православний Символ віри.

Однак праведник піддався гонінням, так як більшість у Церкві на той момент становили прихильники єресі Арія. Серед них був і імператор Констанцій, який наказав Самосатському єпископу віддати соборний акт православного духовенства про його обрання на архієрейську кафедру.

Праведник відмовився виконати наказ правителя. Імператор у гніві наказав передати святителю, що йому відсічуть праву руку, якщо він ще раз відмовиться.

У відповідь святий простягнув посланнику обидві руки зі словами: "Відрубайте, але акту собору, в якому викривається злість і беззаконня аріан, я не віддам".

Коли про це стало відомо правителю, він був вражений сміливістю єпископа і нічого йому не зробив. У часи правління імператора Юліана Відступника, прихильника язичництва, репресій з боку держави зазнала вже вся Церква.

У цей час Самосатський єпископ переодягнувся в одяг простого воїна і пройшов через всю Сирію, Фінікію і Палестину з проповіддю про Христа Воскреслого.

У 364 році римський престол зайняв прихильник аріанської єресі – імператор Валент. Почалися нові гоніння на православних.

Єпископ Євсевій був відправлений у заслання. Своїм парафіянам, які благали його не залишати їх, праведник відповів, що слід коритися існуючій владі. При імператорі Граціані святитель повернувся на Самосатську кафедру.

Близько 380 року Євсевій відправився по справах у місто Доліхіни. Коли він проходив по одній з вулиць міста, жінка-аріанка кинула в нього з даху будинку шматок черепиці і пробила йому голову. Вмираючи, святий просив не заподіювати жінці ніякого зла.

Тропар

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Евсевие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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