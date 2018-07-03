3 липня – день пам'яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського

Відомостей про життя святителя Мефодія вкрай мало.

Є також розбіжності щодо того, яку він обіймав кафедру.

Грецька традиція вважає його єпископом міста Патара в Лікії. Популярність єпископ Патарський Мефодій дістав своїми численними богословськими працями.

Священномученик Мефодій був усічений мечем язичниками в 312 році.

Тропар

Кровь твоя, мудре, тайно вопиет от земли, якоже Авелева к Богу, богомудре святителю Мефодие, ясно проповедавый Божие вочеловечение. Темже и посрамил еси Оригенову лесть, и преставился еси в Небесный чертог. Моли Христа Бога, да спасет души наша.

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