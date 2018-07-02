2 липня – святителя Іоанна, архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського

Майбутній святитель народився у дворянській сім'ї в 1896 році.

Хлопець закінчив в 1914 році Полтавський кадетський корпус, а через чотири роки юридичний факультет Харківського Університету.

Потім молодий чоловік емігрував до Югославії, де закінчив у 1925 році богословський факультет Белградського університету. Через рік він був пострижений у ченці, кілька років викладав Закон Божий у сербській гімназії в місті Велика Кікінда.

У 1929 році він був висвячений у священики. 3 червня 1934 року отець Іоанн поставлений єпископом Шанхайським, де прославився як благодійник, який організував притулок для сиріт і дітей з бідних сімей, відвідував також в'язнів і хворих. У 1946 році владика Іоанн возведений у сан архієпископа. Тоді ж він був евакуйований зі своїми парафіянами на Філіппіни, а потім у США.

З 1951 року він керує західноєвропейською єпархією РПЦЗ і тільки в 1962 році переїздить до Америки, де стає архієпископом Західно-Американським і Сан-Франциським. У 1951-1962 років владика служить на Західно-Європейської кафедрі, а з 1962 року і до смерті – на Західно-Американській.

Помер святитель 2 липня в молитві у своїй келії під час свого відвідування Свято-Миколаївського приходу в Сіетлі. У червні 1994 року Архієрейський Собор Руської Зарубіжної Церкви прославив архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського Іоанна (Максимовича) серед святих.

Тропар

Попечение твое о пастве в странствии ея, се прообраз и молитв твоих, за мир весь присно возносимых: тако веруем, познав любовь твою, святителю и чудотворче Иоанне! Весь от Бога освящен священнодействием пречистых Таин, имиже сам присно укрепляем, поспешал еси ко страждущим, целителю отраднейший. Поспеши и ныне в помощь нам, всем сердцем чтущим тя. Проект

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