29 червня – день пам'яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського

Святитель Тихон, єпископ Амафунтський, народився в місті Амафунті на острові Кіпр. Батьки виховали сина в християнському благочесті і навчили читанню священних книг.

Збереглися відомості, що дар чудотворення проявився у святого Тихона ще в юнацькому віці. Його батько був власником хлібопекарні і посилав сина продавати хліб.

Молодий чоловік роздавав хліб біднякам безкоштовно. Дізнавшись про це, батько розсердився, але син відвідповів, що той, хто роздає хліб, приймає нагороду в сто разів більшу. Юнак запропонував батькові піти туди, де зберігалися запаси зерна.

Батько з подивом побачив, що сховище, яке було напередодні порожнім, переповнене пшеницею. З тих пір батько не забороняв юнакові роздавати хліб бідним. Один садівник викинув з виноградника обрізані сухі гілки. Святий Тихон зібрав їх, посадив у своєму саду і попросив Господа, щоб ці гілки прийнялися і дали цілющі для здоров'я людей плоди.

Незабаром гілки почали давати плоди, які мали особливий, дуже приємний смак і вживалися за життя святого і після його смерті на вино для здійснення таїнства Євхаристії. Побожного юнака прийняли в церковний клір, поставили читцем, а потім єпископ Амафунтський Мемнон висвятив його в сан диякона. Після смерті єпископа Мемнона святий Тихон за загальним бажанням був обраний в єпископа Амафунтського.

Святитель Тихон старанно трудився над викоріненням залишків язичництва на Кіпрі, знищував ідолів і поширював християнську віру. Святитель був милостивий, двері його дому були відчинені для всіх, він з любов'ю вислуховував і виконував прохання кожного, хто приходив до нього. У службі святителю Тихону вказується, що він передбачив час своєї смерті, яка послідувала в 425 році.

Тропар

Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Тихоне, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

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