28 червня – день пам'яті святителя Августина Блаженного, єпископа Гіпонійського

Святий Августин Аврелій народився 13 листопада 354 року в Тагасті, на сучасній території Алжиру.

Знанням про християнство юнак був зобов'язаний своїй матері святій Моніці, розумній, благородній і благочестивій жінці.

Однак його молодість пройшла під великим впливом батька-язичника. Живучи в Карфагені, молодий чоловік вивчав риторику і цікавився класичними авторами. Там же він захопився філософією і наукою маніхеїв, яким залишався вірним близько 10 років.

Знайомство з платонічною та неоплатонічною філософією в перекладах Марія Вікторина змусило його засумніватися в істинності цього вчення. В 383 році Августин вирушив у Рим, щоб знайти вчительську посаду. Через рік він приїхав у Мілан на посаді викладача риторики. Там же Августин знайомиться зі святителем Амвросієм Медіоланським, який мав на нього глибокий вплив.

Повернувшись додому, він пішов на кілька місяців на віллу одного з друзів заради серйозних роздумів. За переказами, одного разу в саду святий Августин почув голос дитини, який спонукав його навмання розгорнути послання апостола Павла, де йому відкрилося послання до Римлян.

У 387 році Аврелій Августин приймає Хрещення від святителя Амвросія. Повернувшись до Африки, він проводить час в строгій самоті. В 391 році Августин стає пресвітером, а в 395 – єпископом Гіпону. Помер блаженний Августин 28 серпня 430 року.

Тропар

Сердцем всем Христу последуя, святителю Августине, словом и делом истину запечатлел еси и ересей злочестивых явился еси неленостный искоренитель, молися выну ко святей Троице, да спасет души наша.

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