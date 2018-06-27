27 червня православні відзначають день пам'яті святого пророка Єлисея

Святий пророк Єлисей був сином Сафата, заможного орача.

За призовом Іллі-пророка він став спочатку його помічником, а потім після чудесного вознесіння свого вчителя живим на небо - самостійним пророком.

Ставши ревним послідовником свого вчителя, пророка Іллі, Єлисей пророкував понад 65 років, при шести царях ізраїльських, і безстрашно говорив їм правду, викриваючи їхню злочестивість і схильність до ідолопоклонства. Святий пророк Єлисей помер у глибокій старості, у віці близько 100 років.

З ім'ям цього святого пов'язується безліч чудес - від чудесного переходу через Йордан до зцілення хворих та воскресіння сина гостинної жінки-сонамітянки. До відомих його чудес також відносяться: примноження єлею на прохання бідної вдови, примноження хлібних початків, зцілення сирійського полководця Наамана.

У всіх розповідях про пророка Єлисея він зображений як людина глибоко прозорлива, сильна духом і вірою. Святий пророк був єдиним очевидцем вознесіння Іллі на небо і в спадщину від нього отримав мантію, як видимий знак спадкоємства пророчого духу.

Тропар

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елиссееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитающим его точит исцеления.

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