26 червня православні вшановують пам'ять святої мучениці Антоніни Нікейської

Свята мучениця Антоніна постраждала в Нікеї під час гоніння імператора Максиміана, у кінці третього століття. Після жорстоких тортур святу мученицю кинули у в'язницю.

Незважаючи на всі старання, імператор Максиміан не міг змусити святу Антоніну відректися від Христа і принести жертву ідолам.

Імператор наказав катам зняти з неї одяг і бити по голому тілу. Але коли вони хотіли виконати веління правителя, святій мучениці з'явилися ангели Божі, які навели страх на її мучителів.

Навіть коли мученицю Христову поклали на розпечений лист заліза, свята Антоніна силою Божою залишилася неушкодженою.

Нарешті, після довгих тортур і побоїв святу зав'язали в мішок і втопили в озері. Незабаром вона була прославлена серед святих.

Тропар

Агница Твоя, Иисусе, Антонино, зовет велиим гласом: Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаются и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

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