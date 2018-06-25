Сьогодні день пам'яті преподобного Петра Афонського

Преподобний Петро Афонський обіймав високі посади у візантійській армії.

У 667-му році під час війни з сирійцями він потрапив у полон. Перебуваючи в ув'язненні, Петро палко молився святому Миколі Чудотворцю.

Святитель з'явився йому уві сні і чудесним чином звільнив з в'язниці. Після цього преподобний відправився в Рим, де при гробниці апостола Петра прийняв чернечий постриг.

За наказом Богородиці він пішов на святу гору Афон, де прожив на самоті 53 роки.

З іменем цього святого пов'язаний заповіт Божої Матері, який діє і нині: “Во Афонстей Горе будет покой его, то бо есть жребий Мой от Сына Моего и Бога, данный Мне”.

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