25 червня - день пам'яті преподобного Онуфрія Великого

Дивовижними подвигами ченців-пустельників прославилася в четвертому столітті єгипетська Фиваидська пустеля.

Серед відомих подвижників того часу на особливу увагу заслуговує преподобний Онуфрій Великий.

З молодих років він виховувався в одному з фиваидських монастирів, а потім вирішив наслідувати життя пустинників. Таємно вийшовши із обителі, він побачив яскравий промінь, що вказував йому шлях до місця майбутніх подвигів.

Згодом біля печери, де оселився преподобний, зросла пальма. Дванадцять гілок по черзі приносили плоди, якими святий тамував спрагу.

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять угодника Божого, який прожив 60 років у повній самоті в дикій пустелі.

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