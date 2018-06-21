21 червня Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата

Святий великомученик Феодор Стратилат постраждав за Христа в Іраклії, де був воєначальником, у лютому 319 року.

Під час мук святий наказав слузі поховати його тіло в маєтку своїх батьків, розташованому в Євхаїтах. Перенесення мощей великомученика Феодора відбулося в червні 319 року.

У цей день згадується також диво, яке сталося від зображення великомученика Феодора в однойменній церкві, недалеко від Дамаска. Мусульмани перетворили цю церкву в житлове приміщення. Один з воїнів пустив стрілу в зображення великомученика.

Відразу ж з плеча святого, де стріла вп'ялася в стіну, на очах у всіх пішла кров. Незабаром сарацини, які зайняли храм, загинули один за другим.

Тропар

Воинствословием истинным, страстотерпче, Небеснаго Царя воевода предобрый был еси, Феодоре, оружиями бо веры ополчился еси мудренно, и победил еси демонов полки, и победоносный явился еси страдалец. Темже тя верою присно ублажаем.

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