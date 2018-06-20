20 червня – пам'ять святого мученика Феодота Анкірського, корчмаря

Святий мученик Феодот жив у Анкірі Галатійській в III столітті.

Він вирізнявся особливою добротою і чуйністю.

У розпал гоніння за часів римського імператора Діоклетіана святий Феодот постачав християнам все необхідне і надавав їм притулок у своєму будинку, де таємно звершувалися богослужіння.

Святий Феодот займався також тим, що знаходив тіла мучеників, кинутих на поталу звірам, і з благоговінням ховав їх за свій рахунок.

Одного разу святий витягнув з води і поховав тіла семи святих мучениць, утоплених у морі.

Незабаром про це донесли правителю. Святий мученик відмовився принести жертву ідолам і безстрашно сповідував істинну віру в Христа. За це його піддали жорстоким тортурам і усікли мечем в 303 році.

Тіло святого мученика хотіли спалити, але піднялася буря, яка завадила це виконати, і його змогли поховати за християнським звичаєм.

Тропар

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодохновенне, в видения восход, сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Феодоте, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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