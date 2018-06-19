19 червня – православні відзначають день пам'яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського

Преподобний Віссаріон був за своїм походженням єгиптянин.

Ще в молодості він хрестився і вів строге життя, намагаючись зберегти себе в духовній чистоті. Бажаючи дізнатися ближче чернече життя, він зробив подорож по святих місцях, був в Єрусалимі, відвідав преподобного Герасима в Йорданській пустелі, а також бачив інших пустельників.

Після повернення Віссаріон прийняв постриг і став учнем преподобного Ісидора Пелусіота.

Святий Віссаріон прийняв на себе обітницю безмовності і приймав їжу лише один раз на тиждень.

Відомий випадок, коли преподобний поринув у молитву, стояв нерухомо протягом сорока днів без їжі і сну. Спав святий тільки стоячи або сидячи.

За свої духовні труди преподобний Віссаріон отримав від Бога дар чудотворінь. Більшу частину життя святий провів під відкритим небом у молитовній самотності.

Преподобний Віссаріон Єгипетський мирно відійшов до Господа в глибокій старості.

Тропар

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами его в мире управи живот наш.

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