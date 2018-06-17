17 червня – пам'ять преподобного Мефодія, ігумена Пішношського

Преподобний Мефодій, ігумен Пішношський, жив у чотирнадцятому столітті і став засновником однойменного монастиря.

В юності він прийшов до преподобного Сергія Радонезького і провів кілька років під його духовним керівництвом.

Потім, з благословення преподобного Сергія, він пішов у пустинне місце і за річкою Яхромою в лісі поставив келію.

Незабаром у цю глуху і болотисту місцевість до святого Мефодія прийшло кілька учнів, які хотіли наслідувати йому. Преподобний Сергій відвідав його і дав пораду побудувати обитель і храм.

Преподобний Мефодій сам працював при побудові храму та келії, "пішки" носячи дерева через річку, яку відтоді почали називати Пішноша.

З 1391 року преподобний Мефодій став ігуменом свого монастиря. Іноді він йшов за два кілометри від монастиря і тут, у тиші глухого лісу, проводив години в молитві. Сюди ж для духовних бесід до нього приходив преподобний Сергій, після чого ця місцевість отримала назву "Бесіда".

Преподобний Мефодій був похований в 1392 році в заснованій ним обителі.

Тропар

Божественною любовию от юности распаляемь, вся, яже в мире красная, возненавидев, Христа Единаго возлюбил еси, и, сего ради в пустыню вселився, в ней обитель сотворил еси, и, собрав инок множество, приял еси от Бога чудес дар, отче Мефодие, и был еси о Христе собеседник и спостник преподобному Сергию, с нимже у Христа Бога испроси православным христианом здравие, и спасение, и душам нашим велию милость.

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