14 червня – пам'ять святого мученика Іустина Філософа і всіх, хто з ним постраждав

Святий мученик Юстин Філософ народився в Сихемі, в одному з міст Самарії. Батьки Юстина за походженням були греки, а за віросповіданням - язичники.

Святий з дитинства вирізнявся глибоким розумом, любов'ю до наук і гарячим прагненням до пізнання істини. Він досконало вивчив різні напрямки грецької філософії і переконався, що ні одне з цих язичницьких вчень не відкриває шляху до пізнання Істинного Бога.

Одного разу, прогулюючись у відокремленому місці за містом і розмірковуючи про те, де шукати шлях до пізнання Істини, він зустрів старця, який у тривалій бесіді розкрив Юстину сутність християнського вчення і порадив шукати вирішення всіх питань життя в книгах Святого Письма. На тридцятому році життя Юстин прийняв святе Хрещення.

З того часу свої дарування і обширні філософські пізнання святий Юстин присвятив проповіді Євангелія серед язичників.

Близько 155 року, коли імператор Антонін Пій почав гоніння на християн, святий Юстин особисто подав йому "Апологію" на захист неповинно засуджених на страту християн. Твір мав такий благотворний вплив на імператора, що він припинив гоніння. З рішенням імператора святий Юстин вирушив до Азії, де особливо сильно переслідували християн, і сам поширював радісну звістку про імператорський указ у навколишніх містах і країнах.

Після повернення в Рим святий Юстин був узятий під варту, за наклепом філософа Крисцента, а потім підданий тортурам. Святий Юстин прийняв мученицьку смерть в 166 році разом з деякими з числа своїх учнів.

Тропар

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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