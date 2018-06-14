14 червня – день пам'яті преподобного Агапіта, лікаря Печерського

Преподобний Агапіт Печерський народився в Києві і був учнем святого преподобного Антонія Печерського.

Святий Агапіт абсолютно безкорисливо допомагав хворим, зцілюючи їх своєю молитвою і даючи їм ті трави, які вживав у їжу.

Преподобний витерпів багато неприємностей від заздрісного лікаря-вірменина, який хотів його отруїти. Господь зберіг свого угодника, і отрута ніяким чином не пошкодила йому.

З часом вірменин, побачивши чудеса, які звершувалися за молитвами преподобного Агапіта, перейшов у православ'я і прийняв чернецтво. Після багатьох трудів і духовних подвигів преподобний Агапіт мирно відійшов до Господа близько 1095 року.

Святий був похований у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря.

Тропар

Богоноснаго Антония ревнуя смиренномудрию, аки некиим врачеством зелием снедным исцелял еси болящия, преподобне Агапите, тем и врача неверна уверив, наставил еси на путь спасения. Уврачуй и наша болезни и молися Господеви о воспевающих тя.

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