13 червня - день пам'яті святого мученика Ермія Команського

Святий мученик Ермій постраждав за Христа в місті Комани в період правління імператора Антоніна Пія, у першій половині другого століття.

У Каппадокію був відправлений правитель на ім’я Севастьян з наказом переслідувати місцевих християн. Він запропонував святому Ермію принести жертву язичницьким богам, обіцяючи за це шану і милість імператора.

Святий Ермій, який вже був посивілим воїном, мужньо сповідував свою віру в Христа, за що і був підданий жорстоким тортурам і побоям. Його били по обличчю так, що здерли з нього шкіру, а потім кинули в розжарену піч.

Коли через 3 дні піч відкрили, мученик Ермій вийшов з неї неушкодженим. Потім Севастьян наказав язичницькому жерцю отруїти святого Ермія. Принесені два кубки з отруйною рідиною не заподіяли святому ніякої шкоди.

Жрець, який увірував після побаченого дива, приніс покаяння Христу Спасителю і був негайно обезголовлений. Старого воїна Ермія стали катувати із ще більшою жорстокістю і витонченістю: з нього витягували жили, кидали в кипляче олово, викололи очі, але він смиренно дякував Господу Ісусу Христу.

Потім мученика повісили головою вниз. Три дні висів він у такому положенні. Люди, яких правитель відправив упевнитися в смерті мученика, знайшли його живим. Уражені дивом, вони осліпли від жаху і почали волати до святого, щоб він допоміг їм.

Святий мученик наказав підійти сліпим до нього, поклав на них руки і зцілив ім'ям Ісуса Христа. У люті правитель наказав здерти з тіла святого всю шкіру, але мученик як і раніше залишався живим. Збожеволівший Севастьян власноручно відрубав йому голову ножем. Християни таємно поховали тіло мученика Ермія, від святих мощей якого відбувалися численні зцілення.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Ермий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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