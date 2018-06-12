12 червня – день пам'яті преподобного Варлаама Хутинського

Преподобний Варлаам Хутинский жив у XII столітті, був сином знатного новгородця і свої дитячі роки провів у Новгороді.

В юному віці молодик втік у Лисичий монастир, де й згодом прийняв постриг. Незабаром він оселився на відокремленому пагорбі над Волховом, в урочищі, яке називалося Хутинь і розташовувалося в 10 кілометрах від Новгорода.

У тиші і самоті преподобний Варлаам проводив суворе життя, постійно перебуваючи в молитві і дотримуючи дуже строгий піст. Він ревно трудився – сам рубав ліс, пиляв дрова, орав землю.

З часом навколо преподобного почали збиратися мешканці Новгорода, які мали бажання розділити з преподобним його труди і подвиги. Через деякий час була побудована церква на честь Преображення Господнього та заснований монастир. Господь послав преподобному для служіння ближнім дар чудотворінь і прозорливості.

Коли дні земного життя преподобного наближалися до кінця, з Константинополя прибув ієромонах на ім’я Антоній – одноліток і друг преподобного. Блаженний Варлаам благословив Антонія продовжити його справу, сказавши: «Тілом я залишаю вас, духом же завжди буду з вами». Преподобний Варлаам мирно відійшов до Господа в листопаді 1192 року.

Тропар

Иже на земли леганием, пощением же и бдением тело твое изнуряя, преподобне, вся плотская мудрования умертвил еси, и исцелений струя независтная явился еси верою притекающим к тебе, Варлааме отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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