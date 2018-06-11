11 червня православні святкують пам'ять святителя і сповідника Луки, архієпископа Сімферопольського

Майбутній святитель народився 27 квітня 1877 року в Керчі, у сім'ї Фелікса Станіславовича Войно, ревного католика, який походив з польського дворянського роду.

В юності молодий чоловік захоплювався живописом, але прагнення стати лікарем пересилило, і в 1898 році він був зарахований на медичний факультет Київського університету.

Перебуваючи під впливом православної матері, майбутній святитель стає усвідомлено православним, розірвавши зв’язки з коротким захопленням ідеями Л. М. Толстого.

У роки Російсько-японської війни працював хірургом у Читі, де одружився на Ганні Василівні Ланській. Однак шлюб виявився недовгим – у жовтні 1919 року вона померла, залишивши вдівця з чотирма дітьми на руках. В умовах браку духовенства він приймає 15 лютого 1921 року дияконську хіротонію, а через тиждень стає священиком. При цьому він продовжує лікарську та викладацьку практику.

У травні 1923 року отець Валентин прийняв таємний постриг на честь апостола і євангеліста Луки, а також був висвячений на єпископа. Через тиждень новопоставленого архієрея заарештовують. Перше заслання закінчилося в 1926 році, друге тривало з 1930 по 1933 рік. Наступного року він видає «Нариси гнійної хірургії», що принесли йому світову популярність як хірургу.

З 1934 по 1937 рік святитель Лука поєднує богослужіння з роботою в Інституті невідкладної допомоги міста Ташкента.

Третій арешт відбувся 24 липня 1937 року, але навіть у засланні єпископ надає всім нужденним лікарську допомогу. Восени 1942 року владика Лука стає архієпископом Красноярським. Крім робіт з хірургії він пише апологетичну книгу «Дух, душа і тіло».

З травня 1946 року святитель очолює Кримську єпархію. До останніх днів життя архієпископ Лука продовжував служіння, незважаючи на серйозне захворювання очей. Помер святитель 11 червня 1961 року в неділю.

Тропар

Возвестителю пути спасительного, исповедниче и архипастырю Крымския земли, истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый, Православия наставниче, врачу богомудрый, святителю Луко, Христа Спаса непрестанно моли веру непоколебиму православным даровати и спасение, и велию милость.

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