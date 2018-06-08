8 червня – святих із числа сімдесяти апостолів Карпа й Алфея Капернаумського

Святий апостол із сімдесяти Карп був послідовником і помічником святого апостола Павла. Він розносив його послання в ті місця, куди вони призначалися.

Достатній час Карп потрудився разом з апостолом Павлом, несучи всюди вчення Христове, і чимало витерпів бід.

Потім святий Карп був поставлений апостолом Павлом єпископом міста Берії у Фракії. Також святий апостол потрудився, проповідуючи Євангеліє Христове, і на острові Криті.

Будучи святителем у Берії, Карп навернув до Христа багатьох еллінів-язичників. Згодом він був з жорстокістю вбитий іудеями і таким чином віддав душу свою в руки Господа.

Чесні мощі його були покладені вірними і богобоязливими людьми в тому самому місті, де він ніс свій послух. Святий апостол Алфей був батьком апостолів Якова Алфієвого й Левія.

З життєпису святого апостола Алфея відомо лише те, що він був родом з міста Капернаума, але де він проповідував Євангеліє – невідомо.

Тропар

Апостоле святый Карпе, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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