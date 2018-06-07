7 червня православні моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Непорушна стіна"

Чудотворний список ікони «Непорушна стіна» – одна з найбільш шанованих ікон серед православних християн. Назва ікони походить з давньої молитви, яка називає Богоматір «стіною непорушною».

Насправді ж київська мозаїчна ікона Божої Матері залишилася неушкодженою ніякими лихами протягом восьми століть, показавши православним християнам всього світу диво непорушності. Тому християни вірять, що «Непорушна стіна» захистить і від розгулу стихій, нападів ворогів і нечистої сили.

Мозаїчний образ Богоматері, що послужив основною для списку ікони, вже вісім століть височить над головним вівтарем Києво-Софіївського собору.

З переказів відомо, що ікона Божої Матері «Непорушна стіна» з'явилася в сновидінні старцеві Гавриїлу зі Спасо-Єлеазарової пустині. Він побачив перед собою чудове місто, до якого вела широка, зручна дорога. Багато людей йшли цією дорогою, не помічаючи, що страшний велетень, ворог людський, накидає на тих, хто йшов ланцюг і затягує в неволю.

Старець задумався, як же йому потрапити в місто і не стати здобиччю велетня. Придивившись, він побачив і інший шлях – круту стежку, що підіймалася уздовж стіни, яка високо захищала місто.

Рідкісні мандрівники йшли цією стежкою, але як велетень не намагався накинути на них мережу, вона поверталася без здобичі. Дивлячись на це, старець згадав Акафіст до Пресвятої Богоматері: «Радій, Царства Непорушна Стіно...».

Пройшовши цією стежкою, старець не раз чув свист мотузок над своєю головою, але ворожим задумам заважала стіна. Коли ж він дістався міста, він побачив квітучі сади, радість і благоговіння.

Цей образ Пресвятої Богородиці по молитві віруючих захищає від різних скорбот, бід і вторгнення ворогів в будинок.

Тропар

Яко нерушимую стену и всемощный покров стяжахом Тя, раби Твои, Владычице Богородице, мрак грехов и скорбей отгоняющую. Темже вопием Ти: мир мирови даруй и душам нашим свет и спасение.

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