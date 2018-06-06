6 червня – дені пам'яті преподобного Микити, стовпника Переславського

Преподобний Микита, уродженець Переславля-Залеського, жив в XII столітті. Хлопцем він вступив у шлюб і разом з тим робив багато злих справ, гнобив бідних, збирав мито більше необхідного.

Одного разу Микита прийшов у церкву і за богослужінням почув слова пророка Ісайї, про те, що слід відмовитися від злочинів, і почати шукати правду, заступаючись за гноблених, вдів та сиріт. Ці пророчі слова до того зачепили Микиту, що він тоді ж наважився залишити колишній спосіб життя і цілком присвятити себе на служіння Богу.

Залишивши дім, сім'ю і великий маєток, він пішов у Микитський монастир, де показав собою рідкісний приклад самозречення і духовного подвижництва. Преподобний одягнув на себе важкі залізні кайдани, і оселився у відокремленому кам'яному стовпі, в якому до самої смерті день і ніч перебував у труді, пості та молитві. За своє подвижницьке життя і каяття, преподобний Микита отримав від Бога дар чудотворінь.

Чутки про надзвичайне подвижництво преподобного Микити, а також і про його чудеса далеко рознісся. Звідусіль стали приходити до нього здорові і недужі або для отримання повчальних настанов, або для зцілення. Преподобний Микита Стовпник помер насильницькою смертю. Якось до преподобного прийшли двоє його знайомих за благословенням.

Залізні ланцюги Микити, які від часу обтерлися і отримали блиск, були прийняті ними за срібні. Бажаючи заволодіти ними вони вбили преподобного Микиту. Мощі преподобного Микити були оглянуті і знайдені в травні 2000 року. Ще за життя преподобний Микита отримв дар зцілення і став допомагати хворим. У відповідь на молитви преподобний Микита допомагає при паралічі, при травмах з втратою кінцівок, а також у разі безсоння.

Вода Микитського джерела, яке знаходиться поблизу монастиря і було викопане Микитою, вважається святою і допомагає від багатьох хвороб.

Тропар

Православным смыслом юношеская возжеления возненавидев и доблественныя нравы восприим, врага победил еси, и во благоразумии Богу угодил еси, и свыше от Него прием дар чудес, бесы прогоняти, недуги исцеляти, Никито преславне, моли Христа Бога, да спасет души наша.

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