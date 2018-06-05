5 червня – день пам'яті святителя Леонтія

Святитель Леонтій був уродженець міста Києва. Юнак отримав виховання в щойно заснованій князем Ярославом Мудрим Володимирській школі і добре вивчив грецьку мову.

Постриг майбутній святитель прийняв у Константинополі. Повернувшись до Києва, він вступив у Печерський монастир під керівництво преподобного Антонія.

Святитель Леонтій перший з печерських іноків отримав єпископське висвячення: він був возведений ще за життя великого князя Ярослава на Ростовську кафедру. Єпископ оселився при соборному храмі і насамперед зайнявся освітою кліриків. Потім він звернувся і до дикої язичницької чуді. Але язичники вигнали його з міста.

Тоді святитель Леонтій спорудив храм в ім'я святого архистратига Михаїла за містом, біля струмка Бутовизна, оселився там і зайнявся дітьми. Він запрошував їх до себе, пригощаючи кутею, тобто вареною пшеницею з медом, і в той самий час навчав їх Христовій вірі і хрестив. Нарешті він повернувся в місто і став навертати до Христа і дорослих.

Одного разу озброєний натовп розлючених язичників оточив храм, в якому знаходився святитель, погрожуючи вбити його. Але він вийшов до них безстрашно, у повному святительському вбранні, сяючи небесним світлом. Як громом уражені, у страсі знерухомлені язичники впали до ніг його. Він їх підвів, зцілив і потім хрестив.

Згідно з житієм святителя Леонтія, життя своє він все ж скінчив мученицьким подвигом. Святі мощі святителя Леонтія були відкриті нетлінними при великому князі Андрії Боголюбському в 1164 році.

Тропар

Апостолом сопричастник и к Богу молебник верен, добродетельми возшед на Небесная, и любовь возложил еси к Любящему тя, и неверныя люди обратил еси в веру. Тем ныне, со Ангелы ликуя, предстоиши престолу славы всех Царя Христа Бога: молися, святителю Леонтие, да спасет души наша.

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