4 червня православні моляться перед образом Богородиці "Споручниця грішних" Корецької

Стародавня ікона Божої Матері "Споручниця грішних" Корецька здавна зберігалася в замку князів корецьких і називалася "благодатною".

Після загибелі останнього з православних князів корецьких Самуїла, його брат Іван запропонував своїй сестрі ігумені Серафимі забрати ікону з княжої молитовні в православний Свято-Воскресенський Корецький дівочий монастир. Урочисте перенесення святого образу відбулося в 1622 році, у четвер після Святої П'ятдесятниці.

У цей день і було встановлено святкування на честь ікони "Споручниця грішних" Корецької.

12 серпня 1880 року ікона була перенесена в повернутий монастирю Свято-Троїцький храм і поміщена в дерев'яний різьблений кіот у його лівій передній колоні. Неодноразово чудотворна ікона допомагала стражденним - у 1923 році у свято Святої Трійці перед образом отримав зцілення молодий чоловік, одержимий нечистим духом.

Наступного року, коли на Волині в період від Вознесіння Господнього і до четверга після П'ятидесятниці йшли невпинні зливи, чудесним чином після обнесення благодатної ікони хресним ходом навколо храму дощ почав вщухати. Багато віруючих, які звертаються до Цариці Небесної за допомогою і заступництвом у разі якихось проблем і сімейних негараздів свідчать про те, що після молитов перед іконою отримують душевне полегшення і заспокоєння.

Тропар

Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорби сердца обретают утешение, и небесною любовию озаряются светло: днесь бо Матерь Божия простирает нам спасающую руку и от пречистаго образа Своего вещает, глаголя: Аз Споручница грешных к Моему Сыну, Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. Темже, людие, обремененнии грехи многими, припадите подножию Ея иконы, со слезами вопиюще: Заступнице мира, грешным Споручнице, умоли матерними молитвами Избавителя всех, да Божественным всепрощением покрыет грехи наша и светлыя двери райския отверзет нам, Ты бо еси предстательство и спасение рода христианскаго.

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