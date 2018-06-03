3 червня православні християни вшановують ікону Богородиці "Володимирська"

За переданням, Володимирська ікона Божої Матері була написана Євангелістом Лукою на дошці від столу, за яким куштували їжу Спаситель з Пречистою Матір'ю і праведним Йосипом. В 1131 році ікона була надіслана на Русь з Константинополя святому князеві Мстиславові, і була поставлена в Дівочому понастирі міста Вишгорода під Києвом. Син Юрія Долгорукого святий Андрій Боголюбський у 1155 році приніс ікону у Володимир і помістив у побудованому ним знаменитому Успенському соборі. З того часу ікона отримала назву Володимирської.

Свято Божої Матері на честь Її святої ікони Володимирської в червні звершується в подяку за позбавлення Москви від нашестя хана Ахмата. У 1480 році в правління великого князі Івана III Васильовича хан Золотої Орди Ахмат з величезними військами підійшов до річки Угрі. Цілий день війська хана та Московського князя стояли один проти одного, не приступаючи до рішучих дій – «стояння на Угрі». Князь наказав своїм військам відступати від Угри, бажаючи дочекатися переходу татар, вороги ж вирішили, що росіяни заманюють їх у засідку, і теж почали відступати, спочатку повільно, а вночі побігли, гнані страхом.

У подяку за звільнення Росії від татар і було встановлено свято на честь Божої Матері. Святкування іконі Божої Матері Володимирської відбувається також 23 червня і 26 серпня.

Тропар

Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице: о пречудная Владычице Богородице! Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд.

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